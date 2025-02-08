И отправлять его на штрафстоянки. Из-за нарушения ограничений скорости или превышения допустимой мощности мотора





Как сообщает «Газета.ру», правоохранители начали проверять московских курьеров и изымать у них электрические средства индивидуальной мобильности, не соответствующие установленным нормативам – в первую очередь, речь идет об электровелосипедах и электросамокатах с превышением допустимой мощности мотора. Также некоторые курьеры допускают нарушения скоростного режима, за что привлекаются к ответственности в соответствии с российским законодательством.

По данным журналистов, в ходе проверок было изъято уже несколько сотен электровелосипедов, также выявлены нарушители, использующие мопеды и не обладающие необходимыми для управления ими водительскими правами. На поведение курьеров регулярно поступают жалобы от пешеходов. Впрочем, жалуются и сами курьеры – уже на пешеходов, утверждая, что те порой движутся цепью, перекрывая весь тротуар и мешая проходу и проезду, а также передвигаясь по велодорожкам. И хотя в России постепенно начинает появляться законодательная база для использования средств индивидуальной мобильности, передвижение на них по тротуарам по-прежнему вызывает острые дискуссии.