Чаще всего ее жертвами становятся граждане пенсионного и предпенсионного возраста

Как сообщает «Российская газета», ссылаясь на данные МВД, телефонные мошенники активно используют двухэтапную преступную схему, нацеленную в первую очередь на граждан пенсионного и предпенсионного возраста. Сначала злоумышленник звонит потенциальной жертве на стационарный или мобильный телефон и начинает под тем или иным предлогом вымогать деньги, порой переходя на откровенные угрозы. Выведя гражданина из эмоционального равновесия и добившись прерывания разговора, первый мошенник уступает дорогу второму или включает программу для изменения голоса.

После того, как жертва кладет трубку, ей поступает еще один звонок – уже якобы от сотрудника полиции. Лже-полицейский сообщает, что правоохранительным органам требуется помощь в задержании телефонных мошенников или хулиганов – их можно взять с поличным сразу после передачи денег. Для этого гражданин должен передать указанную сумму денежных средств пришедшему по адресу курьеру, после чего тот «будет незамедлительно задержан и допрошен». На самом деле курьер является добровольным или используемым «втемную» помощником мошенников, а жертва, согласившись поучаствовать якобы в поимке преступника, просто лишится своих накоплений.