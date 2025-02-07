Компания создала манипулятивное руководство «Как удалить Edge», в котором негативно высказывается о Chrome

Корпорацию Microsoft неоднократно обвиняли в навязывании пользователям своих продуктов, будь то операционные системы Windows 10 и Windows 11, обновления для них или браузеры. На этот раз компания опубликовала манипулятивное, по сути фальшивое руководство под названием «Как удалить Edge», в рамках которого вместо инструкции по удалению веб-обозревателя приводится список причин его не удалять. Примечательно, что удалить браузер Microsoft штатными средствами можно лишь в юрисдикции Евросоюза – жителям стран, не входящих в ЕС, если их регион указан корректно, придется использовать для деинсталляции Edge сторонние инструменты.

Ранее Microsoft уже предпринимала ряд шагов по затруднению пользователям доступа к Chrome – например, усложняла поиск ссылки на установку браузера от корпорации Google и демонстрировала при этом рекламу Edge. Также компания копировала на главной странице своего поисковика Bing дизайн Google, но после негативной реакции со стороны пользователей и СМИ отказалась от подобной практики, вероятно, также опасаясь получить от Alphabet судебный иск.



