В скором времени производство RTX 4060 будет прекращено

Практика сокращать или останавливать производство графических ускорителей актуального поколения незадолго до релиза видеокарт новой линейки уже стала для корпорации NVIDIA и ее партнеров привычной — так, дефицит флагманских GPU RTX 5090 усугубился из-за сокращения в ассортименте ритейлеров и на складах количества экземпляров RTX 4090.

Как сообщает VideoCardz, ссылаясь на информацию с форумов Board Channels, NVIDIA и вендоры вроде ASUS, Palit, GIGABYTE и MSI готовятся значительно сократить выпуск видеокарт GeForce RTX 4060 в связи со скорым релизом модели нового поколения — RTX 5060. Так, для китайского рынка уменьшение предложения по сравнению с уровнем предыдущего квартала должно составить 60%. Эксперты полагают, что примерно таких же цифр следует ожидать и для международного рынка.

Согласно неофициальным, предварительным данным RTX 5060 может увидеть свет в марте 2025 года. Видеокарте приписывают 8 гигабайт памяти, а также увеличенный по сравнению с RTX 4060 TGP. Ожидается, что одновременно с RTX 5060 NVIDIA может представить и RTX 5060 Ti в версиях с 8 и 16 гигабайтами видеопамяти.