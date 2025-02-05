Ее образ полностью сгенерирован нейросетями

Как сообщает Indy100, созданная при помощи возможностей генеративного ИИ блогерша Aika Kittie (Айка Китти) получила более 500 предложений от мужчин провести вместе День святого Валентина – и это при том, что девушки никогда не существовало в реальности, и она представляет из себя лишь сгенерированный нейросетями образ, над которым дополнительно поработал создатель. Айке предлагали как вечер шопинга, так и совместный ужин в ресторане, и даже поездку в Париж.

Сообщается, что у ИИ-блогерши более 100 000 подписчиков в социальных сетях, а ее ежемесячный доход составляет более 5000 фунтов стерлингов в месяц, то есть порядка 6200-6300 американских долларов. Создатель проекта Aika Kittie рассказал, что блогерше неоднократно поступали различные предложения – например, слетать на частном самолете в Дубай.

По мнению экспертов, ИИ-инфлюенсеры могут создавать огромные фан-сообщества в интернете, и со временем таких контент-мейкеров станет становиться все больше, поскольку возможности генеративного ИИ лишь увеличиваются. В настоящий момент для генерации фотореалистичных изображений необходимо знать, какими именно нейросетями пользоваться, и как формулировать запросы, но порог входа постоянно понижается.