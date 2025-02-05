В первую очередь - при помощи грамотного выбора тарифа

Руководитель аналитического агентства Telecom Daily Денис Кусков рассказал в интервью телеканалу «Москва 24», как можно сэкономить на интернете. По словам эксперта, важно грамотно выбирать провайдера и тариф – например, сменив гигабитный вариант на 100-мегабитный можно сэкономить более 1000 рублей в месяц, при этом скорости все равно хватит для нескольких устройств, включая компьютеры, ноутбуки, смартфоны и другие подключаемые к сети гаджеты. Ранее СМИ сообщали о росте стоимости тарифов домашнего интернета в начале 2025 года на 5-15%.

Еще один способ сэкономить на интернете, но уже на мобильном – не выходить за пределы лимита, предусмотренного тарифом, и по максимуму использовать Wi-Fi подключение, особенно дома. Также можно активировать опцию «безлимитные соцсети», если значительную часть трафика составляют видео из одной из этих соцсетей. При соблюдении этих правил можно обойтись на смартфоне 40-50 гигабайтами трафика в месяц (без учета Wi-Fi трафика). Увы, опция «безлимитные соцсети» часто не работает, если используются различные методы обхода блокировок.