Некоторые из них являются минусами лишь с учетом российских климатических условий

Как сообщает издание «Газета.ру», автоэксперт Егор Васильев рассказал о ключевых недостатках китайских автомобилей – примечательно, что некоторые из них являются недостатками лишь с учетом российских климатических и дорожных условий, поскольку в Китае практически не бывает серьезных морозов и снегопадов – соответственно, нет необходимости обрабатывать автомобильные дороги агрессивными реагентами.

По словам Васильева, частой проблемой легковых транспортных средств из Поднебесной являются толщина и качество металла, а также отсутствие или недостаточное качество оцинковки и противокоррозионной обработки. Также не всегда идеально отрабатывает подвеска, а программное обеспечение может сбоить – здесь стоит напомнить, что многие китайские авто представляют из себя «гаджет на колесах» со множеством цифровых функций. Напомнил эксперт и о посредственной приспособленности некоторых моделей к условиям российской зимы, особенно если температура опускается до -25 градусов по Цельсию и ниже.

Многочисленные исследования и опросы демонстрируют, что отношение российских водителей к китайским автомобилям постепенно улучшается, тем не менее, большинство автолюбителей по-прежнему предпочли бы выбрать машину японского, европейского или южнокорейского производства, если бы они были бы столь же доступны, как и китайские.