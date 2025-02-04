На таких платежках размещают поддельные QR-коды

Как сообщает издание «Газета.ру», мошенники стали чаще обманывать россиян при помощи фальшивых платежек за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ). На таких платежках размещаются фейковые QR-коды, переходя по которым, гражданин может или попасть на фишинговый сайт, или отправить платеж не в управляющую компанию, а на счет или банковскую карту злоумышленника или используемого ими «дропа».

Руководитель АНО «Умный многоквартирный дом» Никита Уткин подчеркивает, что подлинность квитанций следует проверять, входя в личный кабинет не по QR-коду, а стандартным способом, используя пароль. Также можно полностью избежать риска столкновений с описанной мошеннической схемой, отказавшись от бумажных платежных документов в пользу электронных.

Выявление злоумышленников, раскладывающих по почтовым ящикам граждан фальшивые платежки затруднено тем, что они могут использовать закрывающие лицо капюшоны, балаклавы и маски. Также преступники могут нанимать сотрудников, не подозревающих, что их используют «втемную», и они раскладывают не настоящие, а мошеннические платежные документы.