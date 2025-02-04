Также некоторые несовершеннолетние расклеивают объявления, раздают флаеры и работают на складах

Как сообщает издание «РИА Новости», ссылаясь на совместное исследование транспортной компании СДЭК и образовательного проекта «Фоксфорд»‎, российские подростки в большинстве случаев подрабатывают репетиторами, курьерами, сборщиками заказов, а также раздают флаеры или работают на складах и в ПВЗ. Авторы исследования подчеркивают, что молодежь предпочитает выбирать гибкий график, позволяющий подрабатывать от одного до нескольких дней в неделю в разное время. Подобный вариант дает возможность совмещать трудовую занятость с учебой, а также с хобби и отдыхом.

Согласно результатам опросов, около трети несовершеннолетних россиян в возрасте от 14 до 18 лет имеют хотя бы минимальный опыт подработки. Большинство подростков работают ради обретения независимости, на втором и третьем местах – желание получить трудовой опыт или помочь семье. Подработку ищут как через друзей и знакомых, так и через специализированные интернет-ресурсы, соцсети, форумы и мессенджеры. Иногда несовершеннолетние подрабатывают и неофициально, например, занимаясь прокачкой персонажей и бустингом в онлайн-играх, участием в киберспортивных турнирах, торговлей виртуальной валютой и другими подобными видами активности, но процент геймеров, монетизирующих свое увлечение сравнительно невелик.