Прогнозы, касающиеся дефицита флагманских видеокарт оказались верными

Незадолго до выхода на рынок флагманского графического ускорителя NVIDIA GeForce RTX 5090 как инсайдеры, так и представители торговых сетей из разных стран предупреждали, что в ближайшие 2-4 месяца приобрести видеокарту будет крайне тяжело из-за дефицита. Так, в некоторые магазины поступило буквально несколько экземпляров, или, в лучшем случае, несколько десятков экземпляров RTX 5090.

Как сообщает популярный ресурс Notebookcheck, перекупщикам, использующим для скупки видеокарт ботов и другое программное обеспечение удается перепродавать RTX 5090 за 6000 долларов при рекомендованной цене в 2000 долларов, и даже дороже. Подобные случаи зафиксированы как на американском и европейском, так и на японском рынках, поскольку на каждом из них есть некоторое количество потребителей, для которых стоимость желаемого продукта не играет особой роли.

Ранее СМИ писали, что недовольные геймеры, которым не удалось приобрести видеокарту самоорганизовываются для борьбы с перекупщиками и массово размещают на сайтах объявлений фальшивые предложения о продаже RTX 5090 и 5080, из-за чего объявления «предпринимателей» не могут закрепиться на первых страницах. Например, подобную инициативу продвигают в англоязычной соцсети Reddit, и хотя модераторы площадок стараются удалять фейковые объявления, таких объявлений становится слишком много.