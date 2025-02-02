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[Zero]
Dell возвращает сотрудников в офисы, отменяя удаленный и гибридный форматы работы
Такое решение компании может привести к массовым увольнениям

Как сообщает The Verge, американская компания Dell объявила, что с 3 марта все сотрудники, проживающие менее, чем в одном часе езды от офиса компании будут обязаны работать в нем 5 дней в неделю, если их рабочий график предусматривает «пятидневку». Гендиректор компании Майкл Делл в письме к сотрудникам подчеркнул, что взаимодействие посредством мессенджеров не заменяет живого взаимодействия, а тридцатисекундная беседа в ряде случаев оказывается более продуктивной, чем переписка по email, продолжающаяся несколько часов или даже дней.

Помимо Dell, на личном присутствии работников в офисах настаивают и многие другие технологические компании, например, AT&T, Amazon и Stellantis. Тем не менее, сотрудники, распробовавшие преимущества удаленного и гибридного форматов в разгар пандемии коронавируса COVID-19 часто не готовы возвращаться в офисе даже если за это обещают бонусы или повышение заработной платы. Как показывают многочисленные исследования и опросы, работать удаленно предпочли бы более 40% респондентов – и это в среднем по рынку. В IT-отрасли показатели намного выше, и в некоторых фокус-группах число людей, предпочитающих удаленную работу превышает 90%. Поэтому возврат в офисы нередко заканчивается массовыми увольнениями.

#dell #работа #удаленная работа #работники #удаленка
Источник: gazeta.ru
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