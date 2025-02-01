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[Zero]
Tom's Hardware: ритейлер Micro Center получил всего 233 RTX 5090 на всю Америку
Дефицит новеньких видеокарт наблюдается не только в Европе

Как сообщает популярный ресурс Tom’s Hardware, дефицит новеньких флагманских графических ускорителей NVIDIA GeForce RTX 5090 наблюдается не только в европейских странах, Японии и Южной Корее, но и в США, и в других юрисдикциях. Так, американский ритейлер Micro Center получил всего 233 экземпляра RTX 5090 на всю Америку. Также, по неподтвержденным данным, на все магазины Тайваня с населением порядка 23 миллионов человек пришлось лишь 84 штуки RTX 5090.

Ранее ритейлер Newegg сообщил, что все запасы видеокарт RTX 5090 были распроданы менее, чем за 20 минут, при этом в торговой сети не сообщили, сколько их было всего. Что же касается европейских магазинов, большую часть представленных в них флагманских графических ускорителей оперативно скупили боты. Выяснить это удалось благодаря работе журналистов немецкого издания PC Games Hardware, которые провели собственное мини-расследование и обнаружили программное обеспечение под названием «Nvidia KSB Test v1.1», распространяемое посредством Discord и Telegram для ограниченного круга лиц. Позднее приобретенные перекупщиками GPU всплыли уже на вторичном рынке – с наценкой в несколько десятков процентов.

#nvidia #видеокарты #geforce #rtx 5090 #графические ускорители
Источник: tomshardware.com
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