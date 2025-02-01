Предположительно, смартфон будет иметь много общего с такими аппаратами, как Galaxy Z Flip6 и Razr 50 Ultra

Как сообщает популярный ресурс Notebookcheck, первый складной смартфон корпорации Apple с крайне высокой вероятностью выйдет в форм-факторе «флип», а не «фолд». Если верить данным проверенных инсайдеров, компания из Купертино уже близка к выбору поставщика дисплеев для своего первого складного мобильного устройства. Предполагается, что модель будет конкурировать с такими аппаратами, как Galaxy Z Flip и Motorola Razr, но будет отличаться от них большей прочностью и меньшей заметностью складки на экране, поскольку именно из-за ее наличия многие потенциальные покупатели отказываются от идеи приобретения складного смартфона.

Ожидается, что складной iPhone не заменит какую-либо из уже присутствующих на рынке «яблочных» моделей, а станет дополнением к линейке, на основе которого Apple будет оценивать спрос. По предварительным данным, устройство может выйти в 2026 или 2027 году, хотя компания может и отложить или вовсе отменить релиз, если руководство решит, что аппарат не соответствует стандартам – такое может произойти, например, если не удастся решить проблему с заметностью складки на дисплее. Альтернативный вариант, который рассматривает Apple – выпуск в первую очередь складного планшета, а не смартфона.