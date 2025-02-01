RTX 5080 основана на GPU GB203 с 10 752 ядрами CUDA — это 49% от количества ядер флагмана RTX 5090

Как считает команда популярного Youtube-канала Hardware Unboxex, корпорация NVIDIA повторила ту же ошибку, что и двумя годами ранее, когда вызвала недовольство покупателей выбором наименований для двух разных видеокарт — речь идет о RTX 4080 16 ГБ и RTX 4080 12 ГБ, которая впоследствии была переименована в RTX 4070 Ti. По мнению обозревателей, RTX 5080 было бы правильнее позиционировать как RTX 5070, поскольку она не дотягивает до уровня «80-й» серии ни по каким параметрам.

Во-первых, без технологии Multi-Frame Generation RTX 5080 демонстрирует ощутимо более низкую производительность в играх, чем флагман предыдущего поколения, RTX 4090. Во-вторых, у нее только 10 752 CUDA-ядра — это менее 50% от уровня RTX 5090. Для сравнения, у RTX 3080 чип «урезан» всего до 83% относительно RTX 3090. Значение же в 49%, как у рассматриваемого GPU, как правило, соответствует графическим ускорителям «70-й» серии – у них обычно 53-54% CUDA-ядер по сравнению с флагманом. Аналогичная ситуация – и с пропускной способностью памяти. В Harware Unboxed считают, что оптимальным вариантом для NVIDIA было бы снизить рекомендованную стоимость RTX 5080 до 800 или даже 700 долларов, но, судя по всему, компания не планирует так поступать, особенно с учетом дефицита карт, который пусть и выглядит несколько искусственным, но имеется на рынке. Гораздо более вероятно, что в будущем NVIDIA выпустит RTX 5080 Super и/или RTX 5080 Ti.

