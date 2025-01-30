Группа аферистов тщательно подошла к организации преступной схемы

Как сообщает «Российская газета», ссылаясь на заявление МВД РФ, группа мошенников открыла в Москве фальшивый обменный пункт и обманула гражданина, похитив у него почти 14 миллионов рублей. Злоумышленники подошли к организации своей преступной схемы творчески — арендовали помещение, создали сайт и даже оплатили рекламу в интернете, чтобы привлечь клиентов. Кассира обменника изображал нанятый «актер» — 19-летний мигрант.

Интернет-реклама дала свои плоды — в обменник обратился клиент с 13.9 миллионами рублей. Возможно, посетители были и до него, и в случае с небольшими суммами обмен производился честно, но такая информация на данный момент является неподтвержденной. Что же касается ситуации с обманутым гражданином – он передал кассиру деньги, а тот вышел якобы в соседнее помещение «для пересчета и проверки денежных средств». На самом же деле мигрант просто удалился через запасной выход и попытался оперативно покинуть страну. К счастью, правоохранители сработали оперативно и задержали афериста в аэропорту. Всей суммы при подозреваемом не было – как он пояснил, он передал деньги сообщникам, оставив себе лишь обещанную долю. Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество», поиск других участников преступной группы продолжается.