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[Zero]
Российские банки второй год подряд бьют рекорды по чистой прибыли
Несмотря на высокий показатель инфляции

Как сообщает издание «Московский комсомолец», ссылаясь на данные ЦБ РФ, отечественные банки второй год подряд бьют рекорд по суммарной чистой прибыли – в 2024 году они заработали 3.8 триллиона рублей, что на 15% превышает уровень 2023 года. Примечательно, что подобный рекорд был достигнут несмотря на высокий показатель инфляции – а возможно, во многом и благодаря ему, поскольку финансовые учреждения как выдавали кредиты под высокий процент, так и принимали денежные средства на вклады и преумножали их.

Заработок отечественного банковского сектора соответствует максимальной планке обновленного прогноза ЦБ – изначально регулятор говорил о возможной чистой прибыли в 2.3-2.8 триллиона, но впоследствии увеличил свой прогноз до 3.1-3.8 триллиона. Прогноз на 2025 год в ведомстве предпочли не давать, заявив, что он будет опубликован в феврале. Независимые же эксперты в массе своей предполагают, что прибыль банковского сектора будет высокой, но все-таки не дотянет до прошлогоднего рекорда, поскольку его достижению способствовало уникальное сочетание экономических факторов.

#россия #экономика #банки
Источник: mk.ru
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