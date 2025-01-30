Несмотря на высокий показатель инфляции

Как сообщает издание «Московский комсомолец», ссылаясь на данные ЦБ РФ, отечественные банки второй год подряд бьют рекорд по суммарной чистой прибыли – в 2024 году они заработали 3.8 триллиона рублей, что на 15% превышает уровень 2023 года. Примечательно, что подобный рекорд был достигнут несмотря на высокий показатель инфляции – а возможно, во многом и благодаря ему, поскольку финансовые учреждения как выдавали кредиты под высокий процент, так и принимали денежные средства на вклады и преумножали их.

Заработок отечественного банковского сектора соответствует максимальной планке обновленного прогноза ЦБ – изначально регулятор говорил о возможной чистой прибыли в 2.3-2.8 триллиона, но впоследствии увеличил свой прогноз до 3.1-3.8 триллиона. Прогноз на 2025 год в ведомстве предпочли не давать, заявив, что он будет опубликован в феврале. Независимые же эксперты в массе своей предполагают, что прибыль банковского сектора будет высокой, но все-таки не дотянет до прошлогоднего рекорда, поскольку его достижению способствовало уникальное сочетание экономических факторов.