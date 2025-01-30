Предположительно, в связи с высокой инфляцией

Как сообщают российские СМИ со ссылкое на данные Национального бюро кредитных историй, средний объем микрозайма в стране увеличился до 10.41 тысячи рублей. Для сравнения, в ноябре 2024 года, когда замеры проводились в последний раз, он составлял 10.15 тысячи рублей. При этом за последний год данный показатель увеличился почти на 8.5% при официальном уровне инфляции в 9.52%. Самые крупные микрозаймы ожидаемо выдают в столице, на втором месте, на удивление, не Санкт-Петербург, а Ростовская область. А город, основанный императором Петром I — на третьем месте.

Ранее сервис Moneyman провел собственное исследование, по итогам которого были сделаны выводы, что россияне стали значительно реже брать микрозаймы для погашения займов и кредитов, взятых ими ранее. Связано это с тем, что микрофинансовые организации и банки стали более тщательно проверять заемщиков, и получить на руки дополнительные средства стало сложнее. Здесь стоит отметить, что еще в конце ноября 2024 года долги россиян-физлиц перед одними лишь банками превысили 38 миллиардов рублей. Сколько граждане задолжали микрокредитным организациям – неизвестно.