Многие геймеры хорошо помнят завышенные в несколько раз цены во времена криптовалютной лихорадки.

Команда YouTube-канала Moore's Law is Dead поделилась инсайдерскими сведениями о доступности графических ускорителей NVIDIA GeForce RTX 5090 и RTX 5080 — данные были собраны как от представителей ритейлеров, так и из других источников. Судя по имеющейся в настоящий момент информации, ситуация складывается неутешительная – дефицит RTX 5090 на старте продаж будет примерно таким же, как дефицит RTX 3090 в 2020 году, во времена криптовалютной лихорадки.

Сразу несколько торговых сетей сообщили о том, что им поставили буквально несколько штук или несколько десятков штук RTX 5090 – намного меньше, чем в свое время RTX 4090. С RTX 5080 все не настолько плохо, и ее, по крайней мере, можно будет купить, хотя поначалу и по завышенным ценам, поскольку изобилия таких видеокарт в продаже также не ожидается.

Ранее сложившуюся ситуацию прокомментировал представитель компании NVIDIA, подтвердив, что на старте продаж графические ускорители Blackwell действительно могут оказаться в дефиците. Что же касается прогнозов на будущее – ритейлеры сообщали, что следующие крупные поставки ожидаются только через 2-3 месяца, поэтому до начала весны будет сохраняться дефицит GPU.