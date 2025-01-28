В ходе следственных действий изъято свыше 140 тысяч бутылок с кустарной жидкостью, на которые были нанесены этикетки известных зарубежных производителей

Как сообщает издание «Газета.ру», в Ульяновске правоохранительные органы пресекли деятельность подпольного предприятия, выпускавшего поддельные газированные напитки кустарного производства – в частности, фальшивую «Кока-Колу». По предварительным данным, преступники действовали на территории региона с 2023 года, причем объемы производства были солидными — полицейские изъяли более 140 тысяч бутылок. Сколько было реализовано по различным каналам – в настоящий момент выясняется.

Компания Coca-Cola частично прекратила свою деятельность на территории России в 2022 году, прекратив производить напитки под некоторыми своими брендами. Так, «Кока-Кола» стала «Добрый колой», а, например, Fanta без сахара полностью пропала из ассортимента — напиток «Добрый апельсин» выпускается только с добавлением сахара.

Комментируя новость о закрытии подпольного цеха по производству контрафактной газировки, эксперты отмечают, что подлинные напитки, производящиеся на территории России и Беларуси можно отличить по наличию QR-кодов систем «Честный знак» или «Электронный знак», которые считываются при помощи соответствующих приложений.