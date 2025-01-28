В Америке такая реклама уже запрещена, но во многих других странах - нет.

Как сообщает зарубежный ресурс SpaceNews, Американское астрономическое общество в рамках 245 по счету заседания, призвало запретить размещение рекламы в космосе на международном уровне – здесь стоит упомянуть, что в США такой запрет уже действует. А вот во многих других странах данная отрасль никак законодательно не регулируется. Под «космической рекламой» в рамках нормативно-правовой базы США подразумевается реклама, визуально различимая с поверхности Земли без использования телескопов и прочих приборов. Проще говоря, речь идет, например, о развертывании группировки спутников, которые будут проецировать в небе логотип той или иной компании при помощи лазеров или альтернативных технических средств.

В рамках заседания было подчеркнуто, что среди астрономов растет обеспокоенность по поводу того, что компании из стран, где не запрещена космическая реклама будут ее использовать из-за коммерческой ценности подобных услуг, что навредит космическим исследованиям. Так, один из докладчиков упомянул компанию Avant Space, уже запускавшую на орбиту спутник для тестирования возможности создания логотипов и других изображений при помощи лазерных лучей.