Некоторые посылки могут задержаться на срок от 2 до 5 недель.

Как сообщает издание «Известия», ссылаясь на сведения, полученные от участников логистического рынка, россияне могут столкнуться с задержками посылок из Китая – в том числе, речь идет и о заказах, сделанных на маркетплейсах. Дело в том, что с 29 января по 16 февраля в Поднебесной будут праздновать Новый год, а в этот период экономика страны функционирует далеко не в полную силу – останавливаются заводы и предприятия, не работают или работают лишь частично многие склады и распределительные центры. С учетом данного факта, эксперты прогнозируют, что некоторые посылки могут задержаться на срок от 2 до 5 недель.

Доля китайских и ввозимых через Китай товаров в обороте отечественных транспортных и логистических компаний составляет от 50% до 80%. При этом, как заявил один из руководителей NC Logistic Артем Васканян, в праздничный период китайские партнеры нередко полностью устраняются от рабочего процесса и даже перестают вести переписку. Срывают сроки заказов и поставщики. По словам соучредителя Xalq Global Максим Губанов, с подобными проблемами сталкиваются и зарубежные компании – при работе с Китаем стоит учитывать местную специфику.