Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
[Zero]
Нелегальные майнеры ежегодно наносят российской экономике ущерб на 10 миллиардов рублей
Об этом сообщил директор Центра исследований в электроэнергетике Института экономики и регулирования инфраструктурных отраслей НИУ ВШЭ Сергей Сасим.

Как сообщает издание «Московский комсомолец», ссылаясь на данные эксперта НИУ ВШЭ Сергея Сасима, нелегальные майнеры ежегодно наносят российской экономике ущерб примерно на 10 миллиардов рублей. Проблема заключается не только в хищении электроэнергии, но и в создании избыточной нагрузки на электрические сети, из-за чего гораздо чаще обычного случаются аварии и незапланированные отключения. 

Больше всего «серых» майнеров в России на Северном Кавказе и в некоторых других регионах, например, в Иркутской области. Правоохранители и энергетические компании борются с ними, но с переменным успехом. Введены и нормативно-правовые запреты — в десяти регионах майнинг запрещен или полностью, или в зимний период. При этом многие нелегальные добытчики криптовалюты или платят за электроэнергию по субсидируемым тарифам, или не платят за нее вовсе, размещая майнинг-фермы, например, на полузаброшенных заводах и других предприятиях.

На протяжении длительного времени деятельности нелегальных майнеров в России способствовало и отсутствие законодательной базы для добычи криптовалюты в рамках правового поля. Тем не менее и сейчас, когда такая законодательная база появилась, многие криптоэнтузиасты полагают, что «серый» майнинг более выгоден, несмотря на риски. Выявлять нелегалов можно по аномально высокому потреблению электроэнергии, тем не менее, это не слишком просто, поскольку потреблять много электроэнергии могут не только майнинг-фермы, но и, например, некоторое оборудование.

#криптовалюты #майнинг #майнеры #коины #нелегальные майнеры #серый майнинг
Источник: mk.ru
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Швейцарская фирма выпускает первое в мире защищенное оборудование против квантовых угроз
1
В РФ на заводе "Саста" благодаря станкам с пятиосевой обработкой будут выпускать сложные авиадетали
2
45 лет назад на боевое дежурство встал мощнейший фрегат российского ВМФ
3
Игрок в Diablo 4 потерял 400 уникальных предметов одним махом
12
Ryzen 7 9800X3D появился в продаже у нескольких розничных продавцов по цене ниже стандартной
3
Немецкие компании прекращают закупки Tesla из-за действий Илона Маска, который поддержал AfD
2
На международный рынок вышел новый защищённый смартфон с батареей на 10 100 мАч Doogee S200X
1
Режим производительности в DLSS 4 дает картинку лучше, чем качество в DLSS 3
29
Российская компания "Элемент" выпустила первые силовые модули на карбиде кремния
+
На фотографиях китайского истребителя J-XDS обнаружены подвижные законцовки крыла
1
Google ещё больше усложняет кражу Android-смартфонов с помощью функции «Проверка личности»
2
МТС предлагает тариф с «легальным VPN» и безлимитом на YouTube за 1,9 тыс. рублей
3
Hisense сообщила, что третий год подряд удерживает второе место среди производителей телевизоров
1
Фотографии iPhone SE 4 показывают одиночную заднюю камеру и переднюю панель похожую на iPhone 14
+
Стали известны причины глобального дефицита новых карт RTX 5000
5
Процессоры AMD Ryzen 200 будут использовать сокет FP8, стартовую линейку может пополнить Ryzen 7 255
2
Встроенная графика процессора Ryzen AI Max+ 395 смогла обойти мобильную RTX 4070 в среднем на 23,2%
3
Nvidia прекращает поддержку ряда старых видеокарт, включая легендарную GTX 1060
5
Китайские подводные лодки смогут обнаруживать и затем атаковать самолёты благодаря новому радару
+
Doom: The Dark Ages не получит многопользовательский режим, но будет иметь самую масштабную кампанию
+

Популярные статьи

Собираем геймерский ПК из новых комплектующих для любых требовательных игр в 1080р@60fps за 70 000р
39
Китайский грузовой беспилотник CH-YH1000 конкурирует с транспортными самолетами Airbus и Boeing
6
Итоги гоночного уик-энда 25-26 января
+
Microsoft Copilot в Офис 365 встречайте новую - старую надоедливую «Клиппи» из нулевых
6
Китайский чат-бот DeepSeek не уступает ChatGPT, а в некоторых сценариях и превосходит
8
Об офисе Фила Спенсера – источнике информации и слухов
1
Обзор портативного SSD-накопителя MSI Datamag 20Gbps объемом 1 Тбайт
+

Сейчас обсуждают

Тилька
10:35
Ситуация из разряда, начал прошивать биос на матери и тут бац вырубили электричество во время прошивки)))) Это как могло не повезти чуваку)))))
Игрок в Diablo 4 потерял 400 уникальных предметов одним махом
Сергей Юлин
10:33
Очередной нож в псину от братушек. В какой раз уже?
Еврокомиссия предоставила Венгрии гарантии энергобезопасности для продления санкций против РФ
Сергей Юлин
10:32
https://youtu.be/sm8iV0SxRHk
Песков: Россия пока не получала от США запросов на переговоры между Путиным и Трампом
Nvidia&Intel Hater
10:28
Это не в этой ли игре всралась 4060 ??в ней родимой.кусок кала 4 гиговый как ты не скажешь.так что ровно так же заглот и 4060 там делает ,твоя вообще на дне.И 3070ти так же на средних текстурах ток м...
Почему я не куплю видеокарту Radeon RX 9070 XT, даже если она и окажется быстрее GeForce RTX 5070
Sergey Yanvarev
10:21
А должно было быть по другому ?
GeForce RTX 5080 уступила RTX 4090 в тесте 3DMark Time Spy
clawbug
10:10
Конторки сомнительные. Если им политика важнее, чем продукт, тогда пусть друг у друга машины покупают
Немецкие компании прекращают закупки Tesla из-за действий Илона Маска, который поддержал AfD
Шаманов Рустам
10:00
Ему похйу
Немецкие компании прекращают закупки Tesla из-за действий Илона Маска, который поддержал AfD
Andrey Kovalchuk
09:49
В 4000 серии норм был только 4090, и только отдельные модели, если закрыть глаза на цену. По чистому приросту против 3090 - ацкое зверство, плюс убрали огромный минус 3090 - второй слой чипов памяти н...
Режим производительности в DLSS 4 дает картинку лучше, чем качество в DLSS 3
Гнар Йордл
09:44
... и купить 3050, ага 🙃
В штате Нью-Йорк начались масштабные ядерные учения
Nvidia&Intel Hater
09:43
Держи.заслуженно
Почему я не куплю видеокарту Radeon RX 9070 XT, даже если она и окажется быстрее GeForce RTX 5070
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем