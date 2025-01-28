Об этом сообщил директор Центра исследований в электроэнергетике Института экономики и регулирования инфраструктурных отраслей НИУ ВШЭ Сергей Сасим.

Как сообщает издание «Московский комсомолец», ссылаясь на данные эксперта НИУ ВШЭ Сергея Сасима, нелегальные майнеры ежегодно наносят российской экономике ущерб примерно на 10 миллиардов рублей. Проблема заключается не только в хищении электроэнергии, но и в создании избыточной нагрузки на электрические сети, из-за чего гораздо чаще обычного случаются аварии и незапланированные отключения.

Больше всего «серых» майнеров в России на Северном Кавказе и в некоторых других регионах, например, в Иркутской области. Правоохранители и энергетические компании борются с ними, но с переменным успехом. Введены и нормативно-правовые запреты — в десяти регионах майнинг запрещен или полностью, или в зимний период. При этом многие нелегальные добытчики криптовалюты или платят за электроэнергию по субсидируемым тарифам, или не платят за нее вовсе, размещая майнинг-фермы, например, на полузаброшенных заводах и других предприятиях.

На протяжении длительного времени деятельности нелегальных майнеров в России способствовало и отсутствие законодательной базы для добычи криптовалюты в рамках правового поля. Тем не менее и сейчас, когда такая законодательная база появилась, многие криптоэнтузиасты полагают, что «серый» майнинг более выгоден, несмотря на риски. Выявлять нелегалов можно по аномально высокому потреблению электроэнергии, тем не менее, это не слишком просто, поскольку потреблять много электроэнергии могут не только майнинг-фермы, но и, например, некоторое оборудование.