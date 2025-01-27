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[Zero]
Core Ultra 9 285K уступает в играх Core i9-14900K и Ryzen 9 9800X3D даже после всех обновлений
Более того, процессор отстает даже от Ryzen 9 9950X, хотя у последнего нет 3D-кэша.

Специалисты проекта i2HARD протестировали процессор Intel Core Ultra 9 285K, установив все последние обновления для прошивки BIOS. Целью исследования было выяснить, удалось ли Intel исправить ситуацию с игровой производительностью CPU, или он по-прежнему отстает от Core i9-14900K и конкурирующих моделей AMD Ryzen — в качестве таковых авторы взяли Ryzen 9 9950X и Ryzen 7 9800X3D. Тестирование проводилось в разрешении FullHD, чтобы узким местом системы оказывался именно процессор, а не видеокарта.

Несмотря на то, что в синтетических тестах, бенчмарках и рабочих приложениях с многопоточной, хорошо распараллеливаемой нагрузкой Core Ultra 9 285K продемонстрировал отличный уровень производительности, зачастую опережая своих конкурентов, выяснилось, что в играх процессор по-прежнему плох – он уступает как Core i9-14900K, так и Ryzen 9 9950X, не говоря уж о лучшем геймерском CPU современности, Ryzen 7 9800X3D. И если в первых двух случаях речь идет о не слишком значительной разнице, то процессор с дополнительным 3D-кэшем опережает Core Ultra 9 285K в игровых сценариях использования на десятки процентов.


#amd #intel #процессоры #ryzen #cpu #core #core ultra
Источник: youtube.com
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