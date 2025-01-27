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[Zero]
YouTube стал показывать многочасовую рекламу пользователям с блокировщиками рекламы
Пользователи YouTube сообщают о появлении невероятно длинной, часто не пропускаемой рекламы, достигающей нескольких часов

Как сообщают СМИ, пользователи популярного видеосервиса Youtube, принадлежащего корпорации Google (Alphabet), использующие расширения для блокировки рекламы, стали массово жаловаться на появление непропускаемых рекламных вставок, длящихся по несколько десятков минут или даже несколько часов. По мнению экспертов Android Authority, команда видеосервиса тестирует на части зрителей с блокировщиками рекламы очередную меру, которая должна сподвигнуть их отключить подобные браузерные расширения. Впрочем, о неожиданном появлении длительных непропускаемых рекламных вставок сообщали и отдельные зрители без блокировщиков рекламы, поэтому возможно, что речь идет об обычном, хотя и несколько странном сбое.

Youtube ведет последовательную борьбу с блокировкой рекламы – официальная позиция видеосервиса заключается в том, что реклама является критически важной для обеспечения финансовой поддержки создателей видеороликов, а ее блокировка нарушает условия использования площадки. Обращаясь к зрителям, компания предлагает им деактивировать блокировщики рекламы или использовать подписку Youtube Premium, в рамках которой реклама не демонстрируется.

#youtube #видео #реклама #блокировщики рекламы #видеосервисы
Источник: gazeta.ru
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