Эксперт привел пример: аферисты могут убеждать пенсионеров о переводе имеющихся у них средств на специальный (вымышленный) счет индексации страховых пенсий.

Как сообщает «Газета.ру», телефонные и интернет-мошенники уже начали использовать тему вторичной индексации пенсий в своих незаконных схемах. Ранее президент России Владимир Путин дал поручение правительству в кратчайшие сроки проиндексировать пенсии в соответствии с уровнем инфляции в 2024 году — суммарная прибавка составит 9.5%.

Доцент Финуниверситета при правительстве РФ Игорь Балынин рассказал журналистам, как именно аферисты могут использовать упомянутый информационный повод. Например, преступники могут обзванивать граждан пенсионного возраста и убеждать их продиктовать данные банковской карты или перевести средства на «специальный индексационный счет». Как подчеркнул эксперт, верить мошенникам не следует – размеры пенсионных выплат будут пересчитаны автоматически, и подавать заявления или осуществлять какие-то дополнительные действия не требуется. Тем не менее, злоумышленники наверняка будут совершать массовые обзвоны якобы от лица сотрудников пенсионного фонда — подобным образом они «обрабатывают» каждый громкий инфоповод, касающийся пожилых граждан.