О росте популярности схемы предупреждают в официальном телеграм-канале УБК МВД России

Как сообщают СМИ и тематические ресурсы, ссылаясь на предупреждение МВД, интернет-мошенники массово рассылают пользователям Telegram вредоносное программное обеспечение «Mamont», маскируя его под видеофайлы. Чаше всего подобные рассылки производятся в автоматическом режиме с уже взломанных аккаунтов, при этом злоумышленники используют провокационные фразы и вопросы, например: «Это ты на видео?». К сообщению прикрепляется файл со словом «видео» или «video» в названии, но с расширением .apk. Если пользователь откроет его, и, не глядя, нажмет на кнопку установки, на мобильное устройство инсталлируется вредоносное приложение под названием «Mamont», с помощью которого преступники смогут перехватывать SMS- и push-уведомления со смартфона жертвы, а также продолжать вредоносную рассылку уже с ее аккаунтов.

Эксперты по информационной безопасности напоминают: следует придерживаться принципа нулевого доверия к любым входящим контактам. Также нельзя бездумно открывать присылаемые даже якобы друзьями или родственниками файлы и ссылки – их учетная запись может быть взломана. Помимо этого, следует вовремя устанавливать обновления безопасности — это снизит вероятность получения несанкционированного доступа к устройству. Приложения же следует устанавливать только из официальных источников вроде магазина-каталога Google Play.