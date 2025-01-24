Для помощи людям, которые страдают от зависимости к бесконтрольным онлайн-покупкам.

Как сообщает «Газета.ру», депутат Госдумы РФ, кандидат в президенты страны на прошедших выборах Владислав Даванков предложил законодательно обеспечить возможность активации самозапрета на покупки на маркетплейсах, а также установления ежемесячного финансового лимита. По мнению парламентария, подобная мера может помочь людям, страдающим от зависимости к бесконтрольным онлайн-покупкам избежать финансовых проблем.

Возможность установки самозапрета и лимитов на депозиты применяется, например, в букмекерских конторах – это позволяет игрокам, знающим о своих проблемах с самоконтролем, ограничивать финансовые потери. В сочетании с другими мерами, направленными на борьбу с лудоманией, подобные ограничения могут демонстрировать достаточно высокую эффективность. Возможно, аналогичный эффект будет наблюдаться и в отношении импульсивных и компульсивных покупок — ранее СМИ сообщали о случаях, когда потребители в короткие сроки тратили всю зарплату на маркетплейсах, поэтому актуальность проблемы не вызывает сомнений. Впрочем, гражданин должен сам или с помощью близких осознать наличие у него проблем с самоконтролем, иначе он не будет использовать самозапрет или устанавливать лимиты.