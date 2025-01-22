Через несовершеннолетних преступники могут получить доступ к денежным средствам их родителей

Как сообщают СМИ, в частности, «Российская газета», в банке ВТБ рассказали о распространенных мошеннических схемах и приемах социальной инженерии, нацеленных на несовершеннолетних. Используя детей и подростков в своих преступных целях, злоумышленники могут получать доступ к денежным средствам их родителей – например, если ребенок может получить смартфоны взрослых и знает пароли от их банковских приложений.

Чаще всего мошенники используют три схемы. Первая – звонок якобы от лица представителя правоохранительных или государственных органов с дальнейшим запугиванием ребенка. Несовершеннолетнему могут угрожать тем, что один из родителей попал в беду, и чтобы спасти его, необходимо перевести на указанный счет крупную сумму денег.

Вторая схема связана с приобретением игровых валют и других ценностей — злоумышленники предлагают их детям и подросткам по сниженным ценам, а когда жертва вводит данные банковской карты одного из родителей – похищают деньги и удаляют переписку. В рамках третьей схемы преступники убеждают несовершеннолетнего под тем или иным предлогом установить на мобильное устройство взрослого приложение для удаленного доступа. Например, мошенник может представляться сотрудником банка или оператора связи, уверяя, что упомянутое ПО необходимо установить для проверки на вирусы, отладки или продления срока договора, а также угрожая потерей денег с карт и счетов, если ребенок откажется.

Специалисты банка ВТБ рекомендуют родителям рассказывать детям о мошенниках в доступной форме, а также подчеркивать, что выполнять указания незнакомцев нельзя, кем бы они ни представлялись, поскольку взрослые также могут лгать. Помимо этого, следует подключить уведомления о транзакациях и установить на смартфон ребенка программы родительского контроля. Самому же несовершеннолетнему важно понять, что если ему угрожают – следует сообщить родителям или другим близким.