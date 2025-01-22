Обращение с таким призывом главе ЦБ Эльвире Набиуллиной направил глава фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов

Как сообщает издание «Известия», депутат Госдумы РФ, лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов направил главе ЦБ РФ Эльвире Набиуллиной обращение. Парламентарий попросил регуляторное ведомство обязать российские банки компенсировать гражданам потери денежных средств, понесенные ими в результате действий мошенников.

Согласно заявлению господина Миронова, злоумышленникам в 2024 году удалось суммарно похитить у россиян более 4.3 миллиарда рублей. Как полагает депутат, подобная статистика демонстрирует остроту проблемы и свидетельствует о необходимости принятия дополнительных мер по защите граждан от действий аферистов. Также, по словам парламентария, преступники выводят людей из равновесия при помощи специальных приемов и технологий, поэтому жертвами мошеннических схем могут становиться даже граждане, хорошо знакомые с использумыми преступниками приемами.

Солидарны с главой справедливороссов и некоторые эксперты — они указывают, что во многих случаях мошенничества можно усмотреть как минимум частичную вину со стороны банков. Например, известны истории, когда финансово-кредитные учреждения выдавали займы на крупные суммы людям без стабильного дохода, явно находившимся в неадекватном состоянии, под внешним психологическим воздействием, после чего эти люди переводили сотни тысяч и даже миллионы рублей злоумышленникам. Банковские же системы допускали подобные переводы, не отмечая их как подозрительные и не требуя дополнительных подтверждений.