Компания даже объявила 2025 год "годом обновления до Windows 11"

Как сообщают СМИ и тематические ресурсы, корпорация Microsoft не оставляет своих попыток по увещеванию пользователей осуществить переход со старых операционных систем на наиболее актуальную из пользовательского портфеля компании — Windows 11. Ранее в Microsoft даже объявили 2025 год «годом обновления до Windows 11», но этим компания не ограничилась — судя по увеличению числа жалоб на рекламные баннеры в Windows 10, маркетинговая кампания может быть достаточно агрессивной.

Так, 14 января Microsoft настоятельно порекомендовала пользователям обновить свои ПК и ноутбуки до Windows 11, подчеркнув, что бесплатное обновление доступно лишь «в течение ограниченного времени». Также в компании упирают на то, что Windows 11 – это самая безопасная ОС Microsoft, и для того, чтобы компьютер был максимально защищен от киберугроз следует использовать именно ее.

Примечательно, что темпы распространения данной операционной системы оказались ниже прогнозируемых руководством Microsoft – многие пользователи не видят реальных преимуществ от перехода с Windows 10 на Windows 11, и считают новейшую ОС «проходной» и «проблемной». Нарекания вызывает и посредственная система контроля качества выходящих для Windows 11 обновлений – последние регулярно вызывают сбои в функционировании тех или иных компонентов системы, к примеру, «Проводника» или панели задач.