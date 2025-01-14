И запрашивать коды подтверждений от "Госуслуг" и банковских приложений

Как сообщает издание «Известия», в России, а особенно в Москве участились случаи мошеннических звонков, совершая которые, злоумышленники представляются представителями администрации школ или Министерства образования. Лже-сотрудники требуют от граждан сообщить пришедший в SMS- или push-уведомления код якобы для продолжения обучения во втором полугодии. На самом же деле упомянутый код является кодом подтверждения для входа в аккаунт на портале «Госуслуги» или в одном из банковских приложений. Таким образом, сообщив его злоумышленникам, граждане предоставляют им доступ не только к своим данным, но и к финансам, поскольку с использованием «Госуслуг» можно оформить кредит.

В пресс-службе департамента образования и науки Москвы подчеркнули, что сотрудники образовательных учреждений никогда не запрашивают у граждан одноразовые коды, и призвали родителей не предоставлять чувствительные данные мошенникам. Ранее эксперт компании «Киберпротект» Саркис Шмавонян рассказал «Известиям» о популярных схемах злоумышленников по получению доступа к аккаунтам граждан на «Госуслугах» и дал ряд рекомендаций по защите.