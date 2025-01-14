Отсутствие ограничений в доступе к смартфонам родителей привело к неприятной ситуации.

Как сообщает «Газета.ру» со ссылкой на данные МВД, семилетняя школьница из Томска, следуя указаниям интернет-мошенников, оформила на родителей кредиты и перевела злоумышленникам 460 тысяч рублей. Преступники вышли на девочку в одной из онлайн-игр, после чего воспользовались доверчивостью ребенка и предложили ей «приобрести по выгодной цене игровую валюту».

Уговорив школьницу на сделку, мошенники прислали девочке подробную инструкцию по оформлению кредитов в банковских приложениях родителей и переводу денег. Как выяснилось, у девочки был полный доступ к смартфонам отца и матери, чем она и воспользовалась, следуя указаниям неизвестных аферистов. Получив денежные средства, мошенники перестали выходить на связь, так и не выслав обещанную игровую валюту.

Эксперты по информационной безопасности отмечают, что злоумышленники стали все чаще выбирать в качестве промежуточной цели в своих преступных схемах детей – причем именно детей, а не подростков, поскольку последние в большинстве случаев наслышаны о распространенных мошеннических приемах. В качестве мер безопасности специалисты рекомендуют устанавливать пароли на все банковские и финансовые приложения, а при возможности — и вовсе не давать ребенку доступ к мобильным устройствам родителей, поскольку в некоторых случаях несовершеннолетний, следуя инструкциям мошенников, сможет восстановить доступ к онлайн-банкингу.