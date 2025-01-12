Депутат прокомментировал циркулирующие в сети слухи

Как сообщают СМИ, в частности, РБК, спикер Госдумы РФ, депутат Вячеслав Володин выложил в своем телеграм-канале пост, в котором подчеркнул, что вопрос запрета видеоигр в России не обсуждается — речь идет лишь о регулировании рынка и о защите несовершеннолетних от «деструктивного контента». Парламентарий заявил, что выработанное решение должно быть сбалансированным, а также пообещал подключить к общественной дискуссии родителей, учителей, психологов, представителей игровой отрасли и прочие заинтересованные стороны.

Ранее некоторые издания и интернет-ресурсы распространяли сведения о грядущем ужесточении регулирования отечественного рынка видеоигр, а Вячеслав Володин проводил опрос по поводу принятия решения о «защите детей от деструктивного контента» в данном контексте. Если верить результатам, 71% респондентов проголосовали положительно, тем не менее, в комментариях граждане писали о накрутке голосования и о слаженной работе ботов. Также многие комментаторы напоминали о наличии в России уже действующей рейтинговой системы, по которой оцениваются в том числе и видеоигры – так, несовершеннолетний не должен иметь возможности приобрести игру, предназначенную для граждан в возрасте 18+ лет. На практике, впрочем, подобные ограничения часто не соблюдаются или соблюдаются формально, к тому же, за последние три года многие российские интернет-пользователи вернулись к практике пиратства, поскольку возможности по легальному приобретению игр значительно сократились.



