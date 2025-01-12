В ходе стрима миллиардер продемонстрировал непонимание базовых механик Action/RPG Path of Exile 2.

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск неоднократно пытался позиционировать себя в качестве хардкорного геймера – заявлял о том, что в число его любимых игр входят Elden Ring и Cyberpunk 2077, а также «светился» в топе Diablo 4. На этот раз бизнесмен организовал в соцсети X стрим в Path of Exile 2 (бета-версия), в рамках которого зачищал высокоуровневый контент мощным, отлично экипированным персонажем.

Тем не менее, в игровом сообществе Path of Exile сразу заподозрили, что Маск прокачивал и одевал персонажа не самостоятельно, а воспользовался услугой бустинга — на стриме миллиардер неоднократно демонстрировал непонимание механик игры, которые должен был бы знать, если бы действительно провел в PoE и PoE 2 десятки или даже сотни часов. Как сообщает Forbes, некоторые игроки даже призвали Grinding Gear Games, разработчиков Path of Exile, принять меры против аккаунта Маска за бустинг — передачу аккаунта другому человеку для осуществления последним услуги по прокачке, получению снаряжения, выполнению игровых достижений. Реакции со стороны GGG пока не последовало.



