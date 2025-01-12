За минувшие два года рубль по отношению к доллару, евро и юаню преимущественно обесценивался.

В течение последних двух лет российская национальная валюта дешевела по отношению к американской, европейской и китайской, причем осенью 2024 года процесс ускорился из-за введения санкций против ряда крупных отечественных банков. Журналисты издания «Московский комсомолец» опросили профильных экспертов с целью узнать их прогнозы по поводу будущего рубля в 2025 году.

Большинство специалистов склоняются к сценарию «мягкой девальвации» российской валюты, при которой она будет обесцениваться, но достаточно плавно, резкие же движения курса будут сглаживаться регулятором при помощи различных финансовых инструментов. Так, Владислав Антонов, финансовый аналитик BitRiver подчеркивает, что в 2024 году рубль ослаб примерно на 14.4% и эта тенденция с высокой вероятностью сохранится и в 2025 году, особенно с учетом снижения цен на нефть и понижения порога обязательной продажи части валютной выручки компаниями-экспортерами.

Артур Мейнхард, один из топ-менеджеров инвестиционной компании Fontvielle также считает, что рубль продолжит слабеть и в 2025 году, но уточняет, что российская валюта вряд ли за год подешевеет более, чем на 10%. В свою очередь, финансовый аналитик Андрей Верников ждет укрепления рубля в начале года и падения его до уровня около 115 единиц за доллар в третьем-четвертом квартале. Важными факторами, по мнению главного аналитика Neomarkets Олега Калмановича, являются геополитическая нестабильность, а также желание правительства стимулировать экспорт и поддержать российских производителей на зарубежных рынках. Большинство экспертов склоняются к тому, что в течение значительной части 2025 года за один доллар будут давать от 95 до 110 рублей, а в четвертом квартале — от 105 до 115 рублей.