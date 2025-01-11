Подорожание по ряду наименований может составить внушительные 30-50%.

Как сообщает издание «Газета.ру», ссылаясь на прогнозы автоэкспертов, новые машины в России в 2025 году могут существенно подорожать — для отдельных категорий и брендов рост стоимости составит внушительные 30-50%. Такого мнения придерживается, например, глава ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Денис Мигаль. Как считает специалист, особенно заметным увеличение стоимости станет после середины года, причем подорожание коснется и вторичного рынка.

Ранее эксперты по российскому автомобильному рынку говорили о высокой вероятности падения продаж в 2025 году, а также возможности банкротства части автосалонов из-за сложностей с обслуживанием долгов в условиях высокой ключевой ставки и еще более высоких процентов по кредитам. В 2024 году продажи новых легковых машин в РФ увеличились почти на 50% по сравнению с уровнем 2023 года и, с учетом увеличения утилизационного сбора и цен, спад после такого прироста будет закономерным явлением. По словам партнера агентства «Автостат», автоэксперта Игоря Моржаретто, в текущем году отечественный рынок новых автомобилей упадет не меньше, чем на 20% — и это при условии стабильности курса рубля или даже укрепления российской национальной валюты.