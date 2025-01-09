Разработчики заявляют, что скутер можно подняться на высоту до 200 метров над землей.

Как сообщает EnGadget, компания Rictor презентовала в рамках выставки CES 2025 летающий скутер-квадрокоптер под названием Skyrider X1. Согласно задумке разработчиков, модель может перевозить одного человека и небольшой груз по воздуху в течение 25-40 минут в зависимости от модификации транспортного средства и емкости установленного аккумуляторного блока. Если верить Rictor, Skyrider X1 может подниматься на высоту до 200 м, а также передвигаться по дорогам благодаря имеющимся у него колесам.

В компании подчеркнули, что безопасность водителя (или пилота?) является для разработчиков футуристичного скутера-квадрокоптера главным приоритетом, и от падения транспортное средство защищает множество различных систем. Имеется на борту и встроенный парашют для экстренной посадки. Также сообщается, что Skyrider X1 способен самостоятельно взлетать и приземляться и автоматически планировать воздушный маршрут. Продавать свое чудо техники в Rictor намерены за 60 тысяч долларов, но, как считают многие эксперты, на дороги и в воздушное пространство Skyrider X1 во многих странах просто не допустят из-за особенностей законодательного регулирования, даже если производителю удастся сдержать все свои обещания.