Но получится ли у компании реализовать свои планы - большой вопрос.

Как сообщает популярный ресурс Wccftech, корпорация Intel пообещала улучшить производительность своих процессоров Core Ultra 200S в игровых сценариях использования при помощи выпуска обновлений BIOS совместно со своими партнерами-производителями материнских плат. Если верить заявлениям компании, апдейт в среднем увеличит FPS в играх на 17,5%, а в некоторых отдельных проектах – даже на 25-26%.

Стоит отметить, что обозреватели, техноблогеры и представители игрового сообщества преимущественно относятся к обещанием Intel со скепсисом, поскольку уже научены горьким опытом. Здесь можно вспомнить, сколько раз в компании утверждали, что проблема с выходом из строя процессоров Core i9 13-го и 14-го поколения исправлена, на практике же исправить ее удалось лишь с N-ного раза. Что же касается повышения игровой производительности CPU путем обновления BIOS, причем на десятки процентов — такой сценарий выглядит практически нереалистичным, если, конечно, не подтасовывать результаты сравнения в свою пользу. Например, можно сравнивать процессоры в рамках установленных производителем лимитов TDP с процессорами со снятыми лимитами и отчитываться о значительном увеличении результатов тестов.