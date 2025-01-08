Многие продавцы считают такое поведение потребительским экстремизмом.

Как сообщают СМИ, владельцы пунктов выдачи заказов (ПВЗ) маркетплейсов, а также ритейлеры жалуются на массовые возвраты российскими потребителями искусственных новогодних елей, гирлянд, а также праздничных украшений – согласно актуальному законодательству, граждане могут вернуть приобретенный через интернет товар в течение 14 дней, хотя и с рядом оговорок. Некоторые продавцы называют поведение покупателей «потребительским экстремизмом», а также демонстрируют в соцсетях и мессенджерах фотографии товаров со следами использования.

Издание «Коммерсант» со ссылкой на слова владелицы одного из ПВЗ пишет о том, что потребители возвращают также новогодние костюмы для детей. Если же сотрудники отказываются оформлять возврат, указывая на следы использования товара, потребители просто находят другой пункт выдачи, где работает менее внимательный персонал. При этом первый пункт выдачи, где потребитель получал товар, теряет деньги, поскольку вместо условных 100 рублей маркетплейс перечисляет за возвращенную продукцию всего 10-15 рублей. Согласно сведениям Data Insight, более 85% активных российских продавцов на маркетплейсах сталкиваются с невыкупом товаров, их порчей или утратой при доставке, мошенничеством и дополнительными расходами на логистику. Суммарно это приводит к потере до 15-16% от оборота селлеров.