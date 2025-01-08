А также с ремонтом и обслуживанием цифровой и бытовой техники.

Как рассказал журналистам RT депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов, мошенники стали массово обманывать людей пенсионного и предпенсионного возраста с помощью услуг по подбору, установке и настройке телевизионных приставок.

Схема в данном случае используется примерно такая же, как и в случае нечистых на руку мастеров по обслуживанию и ремонту различной цифровой и бытовой техники — сначала «специалисты» заверяют, что услуга обойдется в одну сумму, а после завершения работ предъявляют чек на сумму другую, гораздо большую, говоря о неких дополнительных работах — например, по установке и настройке программного обеспечения.

Также аферисты могут угрожать вызовом полиции, тем самым оказывая на жертв психологическое давление, хотя на самом деле, они сами не стремятся попадать в поле зрения правоохранителей. Чаще всего с одного человека удается получить несколько десятков тысяч рублей, что во много раз больше рыночной стоимости услуги по настройке телеприставки.

Парламентарий подчеркнул, что полицейским сложно бороться с мошенниками, поскольку номинально последние могут действовать в рамках правового поля – быть зарегистрированы как ИП или самозанятые, а также платить налоги. Что же касается крупных сумм за якобы выполненные работы — в большинстве случаев граждане самостоятельно соглашаются подписать документы и передать денежные средства, хотя и под влиянием мошенников.

Как признал Гаврилов, в случае обращения жертвы с заявлением в МВД полицейские часто выносят отказ в возбуждении уголовного дела, ссылаясь на гражданско-правовой характер взаимоотношений между заказчиком и исполнителем, а также рекомендуют обращаться в суд. Напоследок депутат порекомендовал пожилым людям не пускать в квартиру незнакомцев, даже если они представляются сотрудниками известных организаций, а также проверять документы.

Еще одна распространенная рекомендация от экспертов — не пользоваться услугами мастеров из объявлений, а обращаться к агрегаторам, аккумулирующим отзывы за много лет.