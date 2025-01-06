Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
[Zero]
Складной смартфон Xiaomi Mix Flip 2 получит аккумулятор емкостью 5600 мА*ч
Это значительно больше, чем у предыдущей версии

Как сообщает ресурс Notebookcheck, смартфон со складным экраном Xiaomi Mix Flip 2 получит аккумуляторную батарею более высокой емкости, чем была у предшественника — 5600 мА*ч против 4780 мА*ч. Здесь стоит напомнить, что одна из основных претензий пользователей к складным и гибким мобильным устройствам – это как раз недостаточная автономность, хотя еще чаще покупатели предъявляют претензии к высокой цене таких девайсов. С высокой вероятностью, встроенная в Mix Flip 2 будет кремний-углеродной, а значит, одной из самых емких в сегменте.

Ожидается, что в 2025-2026 годах все больше производителей смартфонов будут переходить на кремний-углеродные или натрий-ионные аккумуляторные батареи, что позволит повысить автономность мобильных устройств. Тем не менее, привычные литий-ионные и литий-полимерные аккумуляторы, активно использующиеся в отрасли в течение последних 10-20 лет также никуда не исчезнут, несмотря на такие минусы, как значительное снижение емкости в холодную погоду, а также опасность возгорания и взрыва, и, конечно, сложность тушения.

#смартфоны #мобильные устройства #xiaom
Источник: notebookcheck.net
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

ИИ на пороге подрыва стелс-технологий многомиллиардных атомных подлодок
23
Стартовало производство грузовика «Урал-80», способного изменить рынок
4
В Кремле заявили об отсутствии планов встречи Путина с Шольцем или Трампом
+
Геймеры начали переходить на видеокарты с 16 ГБ VRAM и принялись наращивать объем ОЗУ до 32 ГБ
24
Появились кадры схватки якутского бойца с военным ВСУ, снятые с воздуха беспилотником
+
В Минобороны прокомментировали новое наступление украинских формирований в Курской области
10
Casio анонсировала новые часы G-Shock GM-5600 x C2H4 “Space Age” с коллаборацией C2H4
+
С тех пор как в Тольятти начались продажи Lada Aura (аналог Toyota Camry) - продана только 1 машина
15
На фоне спада продаж Tesla китайские электромобили BYD и Xiaomi завоевывают рынок
+
Россия сосредоточится на гиперзвуковых технологиях в 2025 году, включая системы «Орешник»
1
Разработчики российского истребителя шестого поколения ставят акцент на скрытность
+
Через 13 лет после выхода The Elder Scrolls V: Skyrim количество загрузок модов превысило 2 млрд раз
+
Серебряная монета достоинством в 200 рублей и весом в три кг выставлена на торги за 1,8 млн рублей
+
Эксперт Машовец: ВСУ не удержат Великую Новоселку из-за утраты контроля над логистикой
1
В Якутии построят новую железнодорожную магистраль протяженностью 2000 км
+
Koorui анонсировала первый в мире игровой монитор с частотой обновления 750 Гц
+
Представлено концептуальное изображения смартфона Vivo X200S, оснащенного Dimensity 9400+
+
ASRock на CES 2025 впервые продемонстрирует материнские платы со скрытым размещением кабелей и разъёмов
+
ВВС США продолжают испытания маломасштабного демонстратора BWB: первый полет ожидается в 2027 году
1
30 января Apple объявит о своей прибыли за 4 квартал 2024 года
+

Популярные статьи

Топ да не тот: краткий обзор кулера Thermalright Peerless Assassin 120 SE
11
"28 дней спустя", "28 недель спустя": краткий обзор фильмов
4
8 древних корпусов для ПК, которые отлично подойдут для горячих комплектующих 2025 года
47
Что выбрать в 2025 году - Xbox one X против Xbox series S
6
Андервольт и выбор комплектующих на рынке, с оценкой новой платформы Intel
16
Сборка ретро-ПК - часть 5: в поисках оптимальной конфигурации для API Glide
21

Сейчас обсуждают

Alex PAW
22:06
во первых это не правда, половина таки подсвечивается, а во вторых, кепки поменять дело не хитрое, черри всеж
Обзор игровой клавиатуры Alienware aw920k
Alexey B
22:01
... у IFX-14 тоже 4 трубки и тоже по 8 мм ... плюсом трубки паяны как к основанию так и к рёбрам ...
Топ да не тот: краткий обзор кулера Thermalright Peerless Assassin 120 SE
Жопа
22:00
Только подтверждаешь, а не опровергаешь. Эту проблему они и решают помимо внешнего вида, на который спрос, кстати, огромен
Стандарт BTF 3.0 позволит отказаться от кабелей блока питания к материнской плате и видеокарте
Жопа
21:58
Не соглашусь, производители стали сильно запариваться над внешкой и постоянно договариваются на новые стандарты между собой, потому что это деньги, это продажи, это увеличение спроса. Банально перенос...
Стандарт BTF 3.0 позволит отказаться от кабелей блока питания к материнской плате и видеокарте
Gamandril
21:57
Уфф, да не слежу я за тобой, просто в ленте фразочки цепляют глаз и они весьма сомнительные бывают по содержанию. И я не про эти темы вообще. Мне самому не нравится то, что приходится воевать со своим...
Украина заняла самый низкий уровень по рейтингу IQ в Европе и занимает 78-е место в мире
Борис Ткачев
21:53
Интересно почему же Ильдар со своими оживления и мертвецов до сих пор не сломал свой туарег прикуривая всякий хлам по 3 раза в день. Просто килаем провода и заводим, потом отклбчаем и радуемся жизни. ...
Почему нельзя «прикуривать» от машины с заведенным двигателем и как правильно это делать
Алексей Белоусов
21:50
Только я андервольтинг долбоебизмом считаю?
Андервольт и выбор комплектующих на рынке, с оценкой новой платформы Intel
Маэстро
21:49
выбирай цифру, я не против и научись уже пользоваться калькулятором или тебе твой низкий IQ не позволяет? ты кстати цифры понимаешь?
Украина заняла самый низкий уровень по рейтингу IQ в Европе и занимает 78-е место в мире
nonses84
21:49
Главное чтобы не рекламировали это убежище .
Need for Speed: Underground 2 великолепен благодаря Unreal Engine 5
zoxa
21:48
можно просто выбрать цифру (верхний ряд на клавиатуре, или сбоку - там проще будет - на калькулятор похоже, знаешь такую штуку - калькулятор?)
Украина заняла самый низкий уровень по рейтингу IQ в Европе и занимает 78-е место в мире
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем