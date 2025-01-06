Это значительно больше, чем у предыдущей версии

Как сообщает ресурс Notebookcheck, смартфон со складным экраном Xiaomi Mix Flip 2 получит аккумуляторную батарею более высокой емкости, чем была у предшественника — 5600 мА*ч против 4780 мА*ч. Здесь стоит напомнить, что одна из основных претензий пользователей к складным и гибким мобильным устройствам – это как раз недостаточная автономность, хотя еще чаще покупатели предъявляют претензии к высокой цене таких девайсов. С высокой вероятностью, встроенная в Mix Flip 2 будет кремний-углеродной, а значит, одной из самых емких в сегменте.

Ожидается, что в 2025-2026 годах все больше производителей смартфонов будут переходить на кремний-углеродные или натрий-ионные аккумуляторные батареи, что позволит повысить автономность мобильных устройств. Тем не менее, привычные литий-ионные и литий-полимерные аккумуляторы, активно использующиеся в отрасли в течение последних 10-20 лет также никуда не исчезнут, несмотря на такие минусы, как значительное снижение емкости в холодную погоду, а также опасность возгорания и взрыва, и, конечно, сложность тушения.