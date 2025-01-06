А десктопной модификации, скорее всего, не будет.

Как сообщает зарубежный ресурс VideoCardz, ссылаясь на сведения надежного инсайдера, известного под псевдонимом harukaze5719, мобильная версия бюджетного игрового графического ускорителя NVIDIA GeForce RTX 5050 может увидеть свет в мае 2025 года. Что же касается десктопной версии – её, по имеющимся в настоящий момент данным, не будет, хотя компания может изменить свои планы в зависимости от ситуации на рынке и других факторов.

Характеристики RTX 5050 пока неизвестны – нет информации даже о том, сколько графический ускоритель получит видеопамяти, но можно предполагать, что релиз в мае будет не «бумажным» — так, на пятый месяц 2025 года запланирован выход ноутбука LG Gram, оснащенного уже не RTX 4050, а RTX 5050. При этом «пять тысяч пятидесятую» будут устанавливать не только в полноценные лэптопы, но и в некоторые мини-ПК и моноблоки. Эксперты прогнозируют, что уровень TGP модели будет не выше, чем у решения предыдущего поколения — 65 Вт или даже меньше, хотя, вероятно, NVIDIA позволит производителям в определенных пределах регулировать уровень энергопотребления и тепловыделения видеокарты.