Как сообщает зарубежный ресурс VideoCardz, ссылаясь на сведения надежного инсайдера, известного под псевдонимом harukaze5719, мобильная версия бюджетного игрового графического ускорителя NVIDIA GeForce RTX 5050 может увидеть свет в мае 2025 года. Что же касается десктопной версии – её, по имеющимся в настоящий момент данным, не будет, хотя компания может изменить свои планы в зависимости от ситуации на рынке и других факторов.
Характеристики RTX 5050 пока неизвестны – нет информации даже о том, сколько графический ускоритель получит видеопамяти, но можно предполагать, что релиз в мае будет не «бумажным» — так, на пятый месяц 2025 года запланирован выход ноутбука LG Gram, оснащенного уже не RTX 4050, а RTX 5050. При этом «пять тысяч пятидесятую» будут устанавливать не только в полноценные лэптопы, но и в некоторые мини-ПК и моноблоки. Эксперты прогнозируют, что уровень TGP модели будет не выше, чем у решения предыдущего поколения — 65 Вт или даже меньше, хотя, вероятно, NVIDIA позволит производителям в определенных пределах регулировать уровень энергопотребления и тепловыделения видеокарты.