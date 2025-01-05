К рассылаемым сообщениям злоумышленники прикрепляют ссылки на фишинговые сайты или ресурсы, распространяющие вредоносное программное обеспечение.

Как рассказал изданию «РИА Новости» юрист Александр Хаминский, интернет-мошенники стали массово рассылать российским гражданам посредством мессенджеров и email фальшивые повестки и вызовы в различные правоохранительные и другие государственные органы, включая суд, полицию или Федеральную налоговую службу. К рассылаемым сообщениям злоумышленники прикрепляют ссылки на фишинговые сайты или ресурсы, распространяющие вредоносное программное обеспечение. Иногда вместо ссылок граждане получают непосредственно прикрепленные к сообщениям установочные файлы приложений – также вредоносных или предоставляющих преступникам удаленный доступ к устройству.

По мнению эксперта, чтобы не стать жертвой упомянутой мошеннической схемы, следует избегать перехода по подозрительным ссылкам и скачивания сомнительных файлов. Если же есть подозрения, что вам действительно может поступить вызов, например, в суд или какой-либо государственный орган – следует перезвонить по телефону, указанному на официальном сайте и уточнить информацию. Переходить на этот сайт следует из поисковых систем, а не из присылаемых неизвестными людьми ссылок.