Модель базируется на Fast-TN матрице.

Как сообщают тематические СМИ и интернет-ресурсы, посвященные компьютерным комплектующим, геймингу и киберспорту, игровой бренд Zowie компании BenQ продемонстрировал сверхскоростной 24.1-дюймовый монитор под названием XL2586X+. Он позиционируется как один из самых быстрых, а возможно, и самый быстрый киберспортивный дисплей в мире, предназначенный для профессиональных киберспортсменов и геймеров-энтузиастов.

Сообщается, что в основе модели лежит Fast-TN матрица с современной цветовой пленкой, улучшающей качество цветопередачи на 30-35% по сравнению с типичными TN матрицами. Также устройство поддерживает технологию DyAc2, уменьшающую эффект размытия при резких движениях персонажа и/или камеры и позволяет переключаться между несколькими цветовыми режимами. Среди дополнительных особенностей решения следует отметить продвинутую эргономичную подставку и наличие боковых шторок, что позволит использовать монитор на киберспортивных оффлайн-турнирах. Полные характеристики дисплея будут раскрыты BenQ в рамках мероприятия CES 2025 уже в ближайшие дни.