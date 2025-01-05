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[Zero]
BenQ продемонстрировала киберспортивный монитор Zowie XL2586X+ с частотой обновления 600 Гц
Модель базируется на Fast-TN матрице.

Как сообщают тематические СМИ и интернет-ресурсы, посвященные компьютерным комплектующим, геймингу и киберспорту, игровой бренд Zowie компании BenQ продемонстрировал сверхскоростной 24.1-дюймовый монитор под названием XL2586X+. Он позиционируется как один из самых быстрых, а возможно, и самый быстрый киберспортивный дисплей в мире, предназначенный для профессиональных киберспортсменов и геймеров-энтузиастов.

Сообщается, что в основе модели лежит Fast-TN матрица с современной цветовой пленкой, улучшающей качество цветопередачи на 30-35% по сравнению с типичными TN матрицами. Также устройство поддерживает технологию DyAc2, уменьшающую эффект размытия при резких движениях персонажа и/или камеры и позволяет переключаться между несколькими цветовыми режимами. Среди дополнительных особенностей решения следует отметить продвинутую эргономичную подставку и наличие боковых шторок, что позволит использовать монитор на киберспортивных оффлайн-турнирах. Полные характеристики дисплея будут раскрыты BenQ в рамках мероприятия CES 2025 уже в ближайшие дни.

#мониторы #игровые мониторы #дисплеи #benq #киберспортивные мониторы
Источник: 3dnews.ru
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Гениально, продавать убогие разогнанные TN матрицы в 2К разрешении за очень дорого, дороже мониторов 8к с шикарными матрицами...))
BenQ продемонстрировала киберспортивный монитор Zowie XL2586X+ с частотой обновления 600 Гц
Vorvort
09:07
Цитата автора статьи: "AMD Radeon с кривыми драйверами лучше держать подальше от компьютера" 😂 https://www.ixbt.com/news/2024/04/06/nvidia-nvidia-552-12.html
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