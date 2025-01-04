Официальная информация о видеокарте будет озвучена в рамках мероприятия CES 2025

Как сообщает популярный ресурс VideoCardz, ссылаясь на данные надежного инсайдера hongxing2020, теплопакет будущей флагманской видеокарты NVIDIA GeForce RTX 5090 может составить 575 Вт. Другой инсайдер, известный под псевдонимом kopite7kimi, сообщает, что второй по старшинству в линейке графический ускоритель GeForce RTX 5080 получит TGP, равный 360 Вт. При этом вендоры, вероятно, получат возможность разблокировать для пользователей лимит энергопотребления и тепловыделения видеокарт по аналогии с RTX 4090. Напомним, что TGP некоторых модификаций RTX 4090 можно было увеличивать с 450 до 600 Вт.

Официальная информация о графических ускорителях NVIDIA GeForce RTX 5090 и RTX 5080 будет озвучена в рамках мероприятия CES 2025. Ожидается, что старшая видеокарта получит 32 гигабайта видеопамяти GDDR7 и 21 760 CUDA ядер, а младшая 16 гигабайт GDDR7 и 10 752 CUDA ядра. Обе модели будут поддерживать пятую версию интерфейса PCI-Express, а также подключение DisplayPort 2.1a. Рекомендованная стоимость карт пока не озвучивалась, но большинство обозревателей, техноблогеров и других экспертов полагают, что решения Blackwell обойдутся конечному потребителю дороже, чем модели Ada Lovelace.