Причина конфликта - в распродаже материалов для строительства стены на границе с Мексикой.

Как сообщают СМИ, американский бизнесмен и миллиардер Илон Маск, поддерживающий избранного президента США Дональда Трампа, эмоционально отреагировал в соцсети X (ранее — Twitter) на новость о распродаже администрацией Джо Байдена стройматериалов для создания стены на границе с Мексикой. «100% госизмена» — написал Маск, также раскритиковав команду Байдена за открытие границ, способствовавшее облегчению проникновению в страну мигрантов.

По мнению журналистов Daily Wire, администрация президента от Демократической партии США, срок которого подходит к концу, устроила распродажу стройматериалов, чтобы создать дополнительные препятствия избранному главе государства Дональду Трампу, который должен вступить на пост президента уже в ближайшие недели. Впрочем, как сообщили в команде Трампа, обращение в техасский суд возымело успех — судья запретил Вашингтону распродавать стройматериалы. Будет ли в итоге стена построена – в настоящий момент неизвестно. Как считают эксперты, в администрации избранного президента США сосредоточатся на других способах борьбы с нелегальными мигрантами.