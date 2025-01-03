В прошлом году компания произвела 135 000 машин с электродвигателем

Как заявил основатель и генеральный директор китайской компании Xiaomi Лэй Цзюнь, в 2025 году фирма планирует выпустить свыше 300 тысяч электромобилей, тем самым превзойдя показатель 2024 года в 135 тысяч машин более, чем двукратно. Достичь подобной амбициозной цели помогут запуск второго производственного предприятия, а также расширение ассортимента транспортных средств – помимо базового седана SU7, компания планирует к лету предложить потребителям премиум-седан SU7 Ultra и кроссовер YU7. Несмотря на то, что характеристики последнего в настоящий момент не раскрываются, эксперты по авторынку Китая уверены, что модель будет пользоваться спросом, причем не только среди фанатов мобильных устройств бренда.

Ранее СМИ сообщали, что владельцы электромобилей Xiaomi, проживающие в Поднебесной, смогут пользоваться зарядными станциями NIO, XPeng и Li Auto. Как пишет The Wall Street Journal, уже в настоящий момент можно считать выход Xiaomi на рынок электрокаров успешным, несмотря на высокую конкуренцию. Отразилось перевыполнение плана на 2024 год и на акциях компании — за 12 месяцев они выросли более, чем в 2 раза.