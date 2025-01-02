Или не весь выигрыш, а как минимум его часть

Как сообщает издание «Газета.ру», глава движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов публично выступил с предложением россиянину, выигравшему в лотерее «Русское лото» миллиард рублей направить полученные денежные средства или их часть на нужды специальной военной операции (СВО). По мнению господина Резяпова, подобный поступок «будет патриотическим шагом и послужит примером для граждан».

Ранее СМИ сообщали, что проживающий на острове Сахалин гражданин РФ выиграл в новогоднем розыгрыше «Русского лото» миллиард рублей — на руки победитель получит порядка 780 миллионов единиц российской валюты, поскольку налог на указанный выигрыш составляет 22%. Примечательно, что это четвертый миллиардный выигрыш в рамках популярной в стране лотереи, а билет был не физическим, а электронным — счастливчик приобрел его в официальном приложении «Русского лото» или на сайте.

Новость о выигрыше всколыхнула российское интернет-сообщество — многочисленные комментаторы предполагают, что неизвестный победитель может сделать со своим выигрышем, а также делятся идеями по поводу того, как поступили бы на его месте. Чаще всего звучит совет никому не рассказывать о победе в лотерее и инвестировать как минимум часть денег в различные активы, чтобы иметь возможность больше никогда не работать и обеспечить себе безбедную старость.