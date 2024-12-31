В пресс-службе уточнили, что эти средства были переведены на счета без привлечения курьеров

Как сообщает издание «Газета.ру», в МВД рассказали о своеобразном «рекорде» 2024 года — самой крупной сумме, переведенной гражданином РФ (физическим лицом) в адрес мошенников. Речь идет о 180 миллионах рублей, причем средства переводились злоумышленникам в безналичном формате, без привлечения курьеров. Также в МВД подчеркнули, что преступники используют психологическое давление и манипуляции, что порой приводит к тому, что их жертвы распродают свое имущество и берут кредиты и займы, чтобы перевести все полученные денежные средства мошенникам.

Ранее правоохранители предупредили россиян об активизации злоумышленников перед праздниками — преступники не только похищают у граждан денежные средства, но и склоняют своих жертв к противоправным деяниям, включая тяжкие и особо тяжкие преступления. Например, известны случаи, когда мошенники связывались с гражданами и представлялись сотрудниками того или иного крупного банка, предлагая за вознаграждение поучаствовать в «учениях», подорвав в отделении финансово-кредитного учреждения петарду или совершив поджог. Такие деяния запрещены законом и могут квалифицироваться в соответствии с различными статьями УК РФ.