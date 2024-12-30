Подорожают в 2025 году и транспортные средства многих других брендов

Как пишет «Газета.ру», завод «АвтоВАЗ» предупредил о грядущем повышении цен на автомобили Lada, которое запланировано на 14 января — стоимость транспортных средств бренда увеличится, но повышение будет меньше официального уровня инфляции. В 2024 году компания два раза увеличивала цены на автомобили Lada, после чего президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов пообещал сохранить стоимость машин до начала 2025 года.

Ранее эксперты, представители автодилеров и другие участники рынка отмечали, что в 2025 году стоимость транспортных средств для россиян неизбежно вырастет – как из-за увеличения утилизационного сбора и высокой инфляции, так и из-за падения курса рубля по отношению к таким валютам, как американский доллар, евро, и, в особенности, китайский юань — большая часть новых легковых машин, реализуемых в 2024 году на отечественном рынке имеет именно китайское происхождение. Также специалисты прогнозируют, что спрос на новые автомобили в России в 2025 году снизится — подорожание коснется и особо востребованного в стране бюджетного сегмента, поэтому многие потребители предпочтут обратиться ко вторичному рынку.